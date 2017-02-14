14.02.2017 14:03:48

Oltu Eski Hükümet binası tarihe karıştı

Oltu Hükümet binası yenisinin yapılmasının ardından iş makineleriyle yıkılarak tarihe karıştı. 1970 yılından 2016 Kasım ayına kadar yarım asra yakın bir süre ilçeye hizmet veren Hükümet binası içinde barındırdığı birçok hatıra ile birlikte yıkıldı. Hizmet yılını tamamladığı için ağır iş makineleri ve vinçler tarafından birkaç saat içinde yerle bir olan binada faaliyet yürüten tüm kurumlar yeni binaya taşınmıştı.

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Oltu Hükümet binası yenisinin yapılmasının ardından iş makineleriyle yıkılarak tarihe karıştı. 1970 yılından 2016 Kasım ayına kadar yarım asra yakın bir süre ilçeye hizmet veren Hükümet binası içinde barındırdığı birçok hatıra ile birlikte yıkıldı. Hizmet yılını tamamladığı için ağır iş makineleri ve vinçler tarafından birkaç saat içinde yerle bir olan binada faaliyet yürüten tüm kurumlar yeni binaya taşınmıştı.Yıkılan eski Hükümet binasının yeri mevcut Hükümet Meydanına katılarak kent meydanı yapılacak. Hükümet binası ve bahçesinin bulunduğu alan ilkbaharda peyzaj çalışması yapılarak kent meydanı olarak kullanılacak. Alanda bulunan Atatürk anıtı ise yerinden sökülerek uygun bir yere taşınacak.46 yıl boyunca hizmet veren bina sadece bir günde yıkılırken içerisinde yaşanan onca anı ve hatırada birlikte yerle bir oldu.