27.02.2017 16:08:29

Oltu Çayı çöp alanı gibi

Oltu Çayı'nın Karabekir Mahallesi sınırları içerisinden geçen bölümünün çöp dökme alanı olarak kullanılmasına mahalle sakinleri teki gösterdi.

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Oltu Çayı'nın Karabekir Mahallesi sınırları içerisinden geçen bölümünün çöp dökme alanı olarak kullanılmasına mahalle sakinleri teki gösterdi.Karabekir Mahallesi sakinlerinden Osman Şimşek, Oltu Çayı'na dökülen çöplerden ötürü mahalle sakinleri olarak oldukça muzdarip olduklarını dile getirerek, "Burası Oltu Çayı değil adeta çöp toplama alanı gibi kullanılıyor. Önüne gelen çöpünü getirip buraya, Oltu Çayına döküyor. Bunun bir kontrolü ve müeyyidesinin olması lazım. Böyle şey olur mu?" diye sordu.Hayvan pisliğinden, araç parçaları ve kömür külüne varıncaya kadar her türlü çöpün atıldığı Oltu Çayı'nın bu görüntüsü karşısında mahalle sakinleri olarak rahatsız olduklarını aktaran Osman Şimşek, "Geçtiğimiz yıl da aynı rezalet vardı. Belediyeye gidip buraya bir çözüm bulmalarını istemiştim. Onlarda gelip buraya bir kaç tane tabela koymuşlardı. Ama bir işe yaramadı. Bu yıl da aynı manzara ile karşı karşıyayız. Yaz mevsimi geliyor. Yazın sıcaklarla birlikte kokudan burada durulmaz. Her yıl aynı rezilliği yaşamak zorunda mıyız? Allah aşkına mahalle sakinleri olarak bir yetkilinin çıkıp bu işe bir çözüm bulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.