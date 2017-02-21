21.02.2017 15:49:10

Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği trafik denetimlerini artırdı

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili emri üzerine yılbaşından itibaren uygulamaya konulan yeni yönetmelikte 'Radarla Hız Denetimleri' yeniden düzenlenirken trafik denetim ve kontrolleri de artırıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili emri üzerine yılbaşından itibaren uygulamaya konulan yeni yönetmelikte 'Radarla Hız Denetimleri' yeniden düzenlenirken trafik denetim ve kontrolleri de artırıldı.Bölge Trafik birimleri sorumluluk alanındaki 2016 yılına ait istatistik verilerinde değerlendirildiği emir yazısında: ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 46'sının hız kurallarının ihlalinden kaynaklandığı, buna karşılık hız ihlalinden dolayı yazılan cezaların yüzde 13,3'ünün sürücüye, yüzde 86,7'sinin ise tescil plakasına düzenlendiğinin tespit edildiğine vurgu yapıldı.Oltu Bölge Trafik İstasyon Amiri Savaş Biber, 2013 yılından bu yana yürütülen "Çevirme Ekipsiz Trafik Denetim Modeli" sürecinde ihlal yapan taşıtların durdurulmaması nedeniyle; trafik kazaları sonucu üçüncü kişilere verilen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini sağlayan sigorta yaptırılmasına ilişkin düzeyin yüzde 80'lere taşıtların trafiğe uygun olup olmadıkları yönünde yapılan fenni muayenelerin ise yüzde 75'lere gerilediğinin anlaşıldığını belirtti.İstasyon Amiri Savaş Biber, "Trafik kural ihlalleri nedeniyle taşıtların durdurulmaması ve cezaların sürücüye doğrudan uygulanmamasından dolayı 100 ceza puanını tamamlamadığından bahisle belgesi geri alınan sürücü düzeyi yüzde 75 oranında azalmış, PTT Genel Müdürlüğüne, 2016 yılı itibariyle tescil plakasına yazılan cezaların araç sahiplerine tebligatı amacıyla 100 milyon TL üzerinde ödeme yapıldığı, ayrıca tescil plakasına yazılan cezaların önemli bir kısmı, birçok mahkeme tarafından hukukun temel prensibi olan Cezaların Şahsiliği İlkesi nedeniyle iptal edilmekte olması da uygulanan denetim anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmüştür" dedi.Oltu Bölge Trafik İstasyon Amiri Savaş Biber, veriler ışığında açıklanan olumsuzlukları aşmak ve denetimleri daha etkili hale getirerek, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve bu sayede kaza sonucu ölümleri 2020 yılı hedefleri düzeyine getirmenin amaçlandığını kaydetti.Bu arada denetimlerini sıklaştıran Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği trafik ekipleri de ilçe giriş ve çıkışlarında denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yanı sıra hususi ve ticari araçlarda evrak kontrolleri yaptı. Ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve bu konuda daha duyarlı davranmaları uyarısında bulundu.