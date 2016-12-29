29.12.2016 12:21:27

Ölen zihinsel engellinin failleri yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, acımasızca dövülen ve kaldırıldığı hastanede 81 gün süren yaşam mücadelesini kaydeden zihinsel engelli Eşref Yılmaz olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

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İzmir'in Bergama ilçesinde, acımasızca dövülen ve kaldırıldığı hastanede 81 gün süren yaşam mücadelesini kaydeden zihinsel engelli Eşref Yılmaz olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.Olay, 3 Eylül 2016 Cumartesi günü Bergama'nın Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, akrabasının koyunlarına bakmaya giden 55 yaşındaki zihinsel engelli Eşref Yılmaz, eve bir daha dönmedi. Merak içerisinde kalan aile, hemen durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yılmaz için daha sonra arama çalışmaları başlatan ekipler, Yılmaz'ı feci şekilde dövülmüş halde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Yılmaz, 80 gün yoğun bakımda kalırken, 81. günün sonunda ise hayatını kaybetti. Aradan geçen 3 ay boyunca Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı hummalı bir soruşturma başlatarak olayın faillerini bulmaya çalıştı.İnternet sitesinden kampanya başlatıldı, şahıslar tutuklandıYaşanan olay Bergama'da da tepkiyle karşılandı. İlçede sevilen Eşref Yılmaz'ın katillerinin bulunması için internet üzerinden kampanya başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklamasında soruşturmanın devam ettiği, soruşturma çerçevesinde olayla ilgili olduğu değerlendirilen iki şüphelinin sorguya alındığı ve şüphelilerin Bergama Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan şahısların kimliklerine dair açıklama yapılmadı.