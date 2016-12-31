31.12.2016 15:47:28

Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe'de

Zorya Luhansk, resmi sitesinde yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

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Zorya Luhansk, resmi sitesinde yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.Fenerbahçe, devre arası transferine hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, Zorya Luhansk'ın orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'i transfer etti. Zorya Luhansk'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu ifade edildi.Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 24 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Zorya forması giyiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'da Karavaev, sarı-lacivertli ekibe karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi.