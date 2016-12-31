31.12.2016 15:51:00

Öldürülen Yunan Büyükelçisi'nin katili polis çıktı

Brezilyalı yetkililer, kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi’nin eşi ile yasak ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Sergio Moreira isimli 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi. Yetkililer Moreira'nın suikastı öldürülen Büyükelçi'nin eşiyle birlikte düzenlediklerini bildirdi.

Büyükelçi'nin eşi ve cinayeti işleyen polisi gözaltına alındı. 59 yaşındaki Büyükelçi Kriakos Amiridis'ten pazartesi gününden beri haber alınamıyordu.

Brezilya Başbakanı Michel Temer, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a gönderdiği mektupta başsağlığı dileklerini iletti.

Francoise Amiridis, eşinin geçen pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti. Kiralık araç, geçen perşembe günü içinde bir cesetle yanmış olarak bulunmuştu.

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