20.07.2017 08:07:21

Öldürülen terörist yeşil listedeymiş

Kars'ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten birinin yeşil listede yer alan örgütün Erzurum, Kars ve Iğdır sorumlusu Taylan kod isimli terörist olduğu öğrenildi.

6 Temmuz 2017 tarihinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe Sesveren Vadisi'nde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün Erzurum, Kars ve Iğdır sorumlusu olan yeşil listede aranan "Taylan" kod adlı terörist olduğu bildirildi. Öldürülen teröristin başına 1 milyon TL ödül konulduğu öğrenildi.