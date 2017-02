20.02.2017 12:32:33

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi

Van Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2017 da sona ereceğini belirterek, müracaatı yapılmayan her bir ölçü aleti için para cezasının uygulanacağını söyledi.

2017 yılı ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2017 günü mesai saati bitiminde sona ereceğini anlatan Gün, "Periyodik müracaatı yapılmayan ve kullanılan her bir ölçü ve ölçü aleti için bin 835 TL idari para cezası yasa gereği uygulanacaktır. Ayrıca belediyelerin sorumluluğunda olanlar için zabıta müdürlükleri, 'kabahatler talimatnamesi' hükümlerine istinaden belediye encümenince belirlenen para cezası uygulanmaktadırlar. Kullanıcıların mağdur olmamaları için damga süresini doldurmuş en son 2015 yılında muayene ve damgalanmış ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatlarını yapmaları gerekmektedir" dedi.Müracaatların nereye ve nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi veren Gün, "Bilim Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine yapılacak müracaatlar, tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, akaryakıt, LPG sayaçları, akaryakıt ölçekleri, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları ve naklimetrelerdir.Yetkili muayene servisine yapılacak müracaatlar ise otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar 2 bin kilogram dahil okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olanlar dahil tüm III ve IV'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, I ve II'nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri. Belediyelere yapılacak müracaatlar ise şöyle, 5 kilograma kadar 5 kilogram dahil hassas olmayan kütle ölçüleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri şeklindedir. Muayene için yapılacak işlemler; Esnaf ve tacirimizin kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermesi ve beyanname veren işletmenin adı, adresi ve telefon bilgileriyle birlikte ölçü tartı aletinin "cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası, damga yılı" belirtilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.