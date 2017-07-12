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Olcay Şahan iddialı konuştu
12.07.2017 11:52:30

Olcay Şahan iddialı konuştu

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, ''Bu sezon herkes çok farklı bir Trabzonspor izleyecek'' dedi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Telki kasabasında sürdürüyor. Kampta basın mensuplarının karşısına çıkan bordo-mavililerin tecrübeli ismi Olcay Şahan, "Kampımız çok güzel geçiyor. Arkadaş ortamı çok iyi. Yemekten sonra bir bakıyorum 20-30 kişi masanın etrafında çay keyfi yapıyoruz. Hava da çalışmaya müsait. Şimdilik her şey yolunda" diye konuştu.

"SON YILLARDAKİ EN YÜKSEK TEMPO"

Kamptaki çalışmaların çok yoğun geçtiğini belirten Olcay Şahan, "Son yıllarda gördüğüm en yüksek tempoyu yaşıyoruz. Ama hedeflerin varsa buna katlanacaksın. Biz de hep birlikte katlanıyoruz. Tempo yüksek olduğu için biraz ağrım var ama iyiyim" dedi.

"HERKESE YARDIM ETMEK İSTERİM"

Takımdaki bütün arkadaşlarına yardım etmekten mutluluk duyacağını ifade eden Şahan, şunları söyledi:

"Takımda çok kişi benim kardeşimdir. Biz bir aileyiz. Önemli olan birlikte olmamız. Genç futbolcuların hepsine yardım etmek isterim. Sonuçta ben bu takımın abisiyim. Biz bir bütünüz ve takım arkadaşlarımın hepsine yardım etmek isterim. Eğer bir takıma tecrübeli biri geliyorsa gençlere yol açması lazım."

Yusuf Yazıcı'nın performansını da değerlendiren Milli oyuncu, "Yusuf ile ağabey kardeş gibiyiz. O şu anda Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Arda Turan gibi Avrupa'da en üst düzey takımlarda oynayabilir" ifadelerini kullandı.

"17 HAFTA ÜST ÜSTE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Geçen sezonun ikinci yarısının kendileri adına çok önemli geçtiğine değinen 30 yaşındaki futbolcu, "Sezonun ikinci yarısını çok iyi geçirdik. Herkes son 5 haftayı eleştiriyor ama ben eleştirmiyorum. Çünkü yeni bütünleşen bir takım vardı. 10 hafta da hiç kaybetmedik. Ama tabii biz böyle çıtayı yükseltip, son 5 hafta yorulunca eleştiriler aldık. Fakat şimdi çalışıp o eleştirileri tekrar almamak için uğraşacağız. 17 hafta üst üste kazanmak için çalışacağız" diye konuştu.

Performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan bordo-mavili oyuncu, "Geçen sezon Trabzonspor'da 1 gol, 7 asistle oynadım. Bence kötü değildi. Bu sezon forma sayım kadar gol ve asist yapmak istiyorum" dedi.

"KENDİ YERİNİ KENDİN BELİRLEYECEKSİN"

Dün çekilen Süper Lig kurasını da değerlendiren Olcay Şahan, şöyle konuştu:

"Her takıma karşı iki kere oynayacaksın ve kendi yerini kendin belirleyeceksin. Ben ilk 5 haftaya değil, ilk maçımız olan Konyaspor karşılaşmasına bakıyorum. O maçta seyircilerimizin desteğiyle lige puanla başlamak istiyoruz. Bu sezon herkes çok farklı bir Trabzonspor izleyecek."

"FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Futbol kariyerini Trabzonspor'da noktalamak istediğinin altını çizen başarılı orta saha, "Trabzon'a gelmeden önce insanlar bana burayla ilgili iyi şeyler söylemedi ama ben gelmek istedim ve çok mutluyum. Futbolu Trabzon'da bırakmayı düşünüyorum. Ersun hocayla çalışmaya devam ettiğim sürece uzun süre oynayacağımı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.


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