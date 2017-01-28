28.01.2017 18:16:26

Olcan, TT Arena'da Galatasaray'a karşı 11'de

Akhisar Belediyesporlu Olcan Adın, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Adın, sarı-kırmızılılara karşı ilk 11'de mücadele edecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Akhisar Belediyesporlu Olcan Adın, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Adın, sarı-kırmızılılara karşı ilk 11'de mücadele edecek.Galatasaray, TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşılaşırken, aynı zamanda eski oyuncusu Olcan Adın'a karşı da mücadele edecek. Sezon başında sözleşmesi feshedilen Olcan, sezon başı transfer döneminde bir takımla anlaşmamış, devre arasında Akhisar'a transfer olmuştu.Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sarı-kırmızılı ekibe karşı TT Arena'da oynanacak mücadelede Olcan'a ilk 11'de görev verdi.