26.02.2017 21:25:34

Olaylı maçtan galibiyetle ayrılan takıma davul zurnalı karşılama

Bölgesel Amatör Lig'te oynanan olaylı maçta, Adıyaman 1954 Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Araban Belediyespor'un oyuncuları ilçe girişinde davul zurna ile karşılandı.

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Bölgesel Amatör Lig'te oynanan olaylı maçta, Adıyaman 1954 Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Araban Belediyespor'un oyuncuları ilçe girişinde davul zurna ile karşılandı.Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor'u, kendi evinde 3-1 yenen Araban Belediyespor oyuncuları maç sonrası döndükleri Gaziantep'in Arban ilçesinde çoşkuyla karşılandı. Adıyaman 1954 Spor kalecisinin hatalarına kızan taraftarların sahaya girdiği ve olayların çıktığı müsabaka sonrası Araban Belediyesi oyuncu ve taraftarları taşıyan otobüslere büyük zarar verilmişti. Sağ salim ilçeye dönen takım oyuncuları için ilçe girişinde kurban kesildi. Davul zurna eşliğinde bayram havasında karşılanan oyuncular, galibiyeti taraftarlara hediye etti. Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Özdemir konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Adıyaman 1954 Spor ile Adıyaman Atatürk Stadındaki zorlu mücadelede Adıyaman'a gelerek Araban Belediyespor'a verdikleri destek için tüm Arabanlı taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3. Lig yolunda önemli bir maçı daha galibiyetle kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.Olaylara inat rakip çiçekle karşılanacakAraban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ise futbolcu ve taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, rakip takım ilçeye geldiğinde olaylara inat, çiçekle karşılanmasını istedi. Özdemir, "Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün kendini bilmez birkaç taraftarının yaptıklarına karşı, onlar bize yani sahamıza geldiğinde siz onları çiçeklerle karşılayın. Bütün olanları unutun, yolumuza bakalım. Çünkü misafirin, başımızın üstünde yeri var. Biz Arabanlılara yakışan budur" diye konuştu.