Olaylı maç Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, dev bir derbiye sahne oldu...
Olaylı karşılaşmada Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk mağlubiyeti Fenerbahçe'den aldı. 41. dakikada Tosic'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan ve sahadaki üstünlüğünü rakibine kaptıran Beşiktaş, karşılaşmanın büyük bölümünü 1 kişi eksik oynadı.
Ligdeki kötü gidişatıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 71. dakikada Van Persie ile bulduğu golle lig lideri Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 devirdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.