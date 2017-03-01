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'Olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etmeyeceğiz'
01.03.2017 13:43:25

'Olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etmeyeceğiz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım:'Yönetim kuruluna çeşitli şekillerde baskı yapmak suretiyle kulübü olağanüstü genel kurula götüreceğini düşünenlere, yanlış yolda olduklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum'- 'Geçmişte de bu yanlış yolu, bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, şimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karşısında yine ben olurum'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyeceklerini bildirdi.

Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin mart ayı sayısındaki başyazısında, kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda, camiaya, "futbolda şike" davasıyla ilgili beklenen Yargıtay kararı sonrası için verdiği sözün, maksat ve anlamından çıkartılarak kulübün yönetim erkine yönelik bir zayıflatma aracına dönüştürüldüğünü belirten Yıldırım, bunun da vahim sonuçlar ortaya çıkardığını ifade etti.

Yargıtay kararının bu aşamadan sonra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durmasına artık müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Kararlarımızda ve tasarruflarımızda artık Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır. Yargıtay kararı beklentisinin, bugüne kadar yönetim erki üzerinde yaratmış olduğu olumsuz baskıya son vermek, bu karar beklentisine sırtını dayayarak Fenerbahçe yönetimini zayıflatmak isteyenlerin, bu düşüncelerini gerçekleştirmeye yönelik çabalarının önüne geçmek adına bu karara varılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yargıtay kararı sonrasına ilişkin genel kurul üyelerine verdiği sözün gereğinin, kulübün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde yerine getirileceğini belirten Yıldırım, şu görüşleri aktardı:

"Bunun dışında yönetim kurulunun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum. Yönetim kuruluna çeşitli şekillerde baskı yapmak suretiyle kulübü olağanüstü genel kurula götüreceğini düşünenlere yanlış yolda olduklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Bunun sadece Fenerbahçe'ye zarar vereceğini ve hortlatılmak istenen bu yöntemin, geçmişte Fenerbahçe'ye nasıl ağır zararlar verdiğini kendilerine son bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu yanlış yolu, kendilerine yol tutanların bilmesini isterim ki; geçmişte de bu yanlış yolu bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, şimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karşısında yine ben olurum."

Bu yöntemlerle kulübü yönetmeye talip olacak bir Fenerbahçeli tanımadığının altını çizen Aziz Yıldırım, "Eğer ortada bu yöntem ile Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olan, bu yöntem ile mevcut yönetim yıkıldığında ortaya çıkacak bir başkan adayı varsa bunu da bir Fenerbahçeli olarak ben de bilmek isterim. Bu noktada tüm konsantrasyonumuz, içinde bulunduğumuz zor günlerden çıkış yollarını aramaya ve üretmeye yöneliktir. İçinde bulunduğumuz durum geçici ve dönemseldir. Asla kronik, kalıcı bir durum söz konusu değildir." yorumunda bulundu.

Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada, Yargıtay'dan, kulübün 2018 Mayıs'taki olağan kongresinden önce olumlu bir karar çıkması halinde olağanüstü genel kurula gideceklerini duyurmuştu.


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