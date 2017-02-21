21.02.2017 16:13:15

Okuma seferberliği başladı

Okullarda hem fiziki hem de zihinsel gelişimin önemine dikkat çekmek için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında Karesi İlçesi'nde okuma seferberliği başladı.

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Okullarda hem fiziki hem de zihinsel gelişimin önemine dikkat çekmek için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında Karesi İlçesi'nde okuma seferberliği başladı.Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, okullardaki yöneticiler, öğretmenler ve personel aynı anda öğrenciler ile sınıflarda, kütüphanelerde kitap okuyor. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kitap okuma projesine Atatürk İlkokulu'nda başladı. Önce okulun fiziki yapısını inceleyen protokol ardından sınıfları gezdi ve öğrenciler ile kütüphanede kitap okudu."Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın başkanlığında başlatılan Bengi Projesi kapsamında Atatürk Okulu'nda ülkemizin geleceği çocuklarımız ile birlikte kitap okuduk" diyen Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "İstatistiklere göre insan bildiğinin yüzde 65'ini okuyarak öğreniyor. Bizim genelde sıkıntı çektiğimiz kısım ilim kısmıdır. İlimde ilerlememiz için okuma alışkanlığını çocuklara vermemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ortak özellikleri okuma alışkanlığı yüksek olması. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırarak bizim bu eksiğimizi kısa zamanda tamamlamamız gerekiyor. Kitap okuma etkinliklerini eksiklerimizi tamamlamak için yapıyoruz. Çocuklarımıza da şunu tavsiye ediyoruz; günde en az 30 sayfa en az da yarım saat okusunlar. Hızlı okumasınlar, okumadaki hız anlama hızıdır. Okumadaki gaye anlamadır, en iyi hız anladığınız hızdır. Özellikle çocuklarımızın yatmaya gittikleri saatlerde okumalarını istiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Atatürk İlkokulu Kütüphanesi'nde öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı kitap okuma seferberliği başlattı. Valimiz devletin tüm birimlerinde görevli arkadaşlarımıza, 'Okullarda çocuklarla birlikte kitap okuyun ve onlara kitap okumayı sevdirin. Yeni nesillerimizin okuyan, okuduğunu anlayan nesiller olmasını istiyoruz' dedi. Öğretmenlerimizin projeyi sahiplendiklerini ve hepsinin memnun olduğunu görüyoruz. Böyle güzel bir projeyi başlattığı için Valimiz Ersin Yazıcı'ya teşekkür ederim" dedi.Karesi Belediyesi'nin de 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında sürekli maddi ve manevi destek verdiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, "Değişen belediye kanunu ile beraber elimizden gelen her türlü imkanı okullarımıza yansıtıyoruz. Eğitim-Öğretimdeki uzmanlıkları biz de belediye olarak fiziki şartları iyileştirerek destekliyoruz. Okullarımızın bahçe peyzajı gibi fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Karesi İlçesi'nde 54 okulda 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında okullarımızın nefes almasını istedik. Öğrencilerimiz okuldan çıktıktan sonra da okulun mahalle halkı ile özdeşleşerek yaşanan alanlar olsun diye; her okulumuzun bahçesine en az bir halı saha, tenis kortu, çocuk parkı ve yetişkinlerin zaman geçirebileceği kamelyaların olduğu alanlar oluşturuyoruz. Hafta sonu ve yaz tatillerinde öğrencilerimizin okulların bahçesinde kaliteli zaman geçirerek okullarını benimsemelerini istiyoruz. Okullarımıza geçen yıl 2 milyon liralık bütçe ile yatırım yaptık. Bu yılda 5 milyon lira bütçe ayırdık" dedi.