08.05.2017 11:13:05

Okulun koridorlarını 'Edebiyat Sokağı'na dönüştürdüler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri resmi ve edebiyatı sevdirmek amacıyla 3 katlı okulun 2 katının koridorlarını 'Edebiyat Sokağı'na dönüştürüldü.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri resmi ve edebiyatı sevdirmek amacıyla 3 katlı okulun 2 katının koridorlarını "Edebiyat Sokağı"na dönüştürüldü.Öğrenciler okulun koridorlarını Edebiyat sokağına dönüştürmek içn tam 4 ay çalıştı. Edebiyat Sokağı'nda Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Veli Kınık gibi birçok edebiyatçının resimleri çizildi, şiirleri duvarlara işlendi.Proje koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Mehmet Akif Bilgiç koordinesinde edebiyat öğretmenleri Tülay Saçan, Nihayet Keskin, görsel sanatlar öğretmeni Betül Bilgiç ile birlikte çok sayıda öğrenci hafta sonları dahil bu projede görev aldı.Edebiyat Sokağı'nın açılışına katılan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, "Gerek resimler, gerek seçilen sözler, mısralar gerçekten milletimizin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik mesajlarını içeriyor. Öğrencilerimize edebiyat sevgisi ve resim sevgisi aşılıyor. Ben başta okul müdürünü ve bütün öğretmenlerimi tebrik ediyorum" dedi.