09.02.2017 14:31:21

Okullardan hırsızlık yapan zanlı, kameralara yakalandı

Mersin'de 14 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, güvenlik kameralarınca tespit edildi.

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Mersin'de 14 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, güvenlik kameralarınca tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde son dönemde meydana gelen okuldan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede son bir ay içerisinde 14 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının S.A. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahısla ilgili araştırma yapan polis, zanlının başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirledi.Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin bir okulda gerçekleştirdiği hırsızlığa dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gece yarısı okula giren zanlının odaları tek tek dolaştığı, kilitli olan kapıları da tekmeleyerek içeriye girdiği görüldü.