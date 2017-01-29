29.01.2017 14:43:40

Okullardan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı

Mersin'de girdiği 7 okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, son işinde önce güvenlik kameralarına, ardından polise suçüstü yakalandı.

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Mersin'de girdiği 7 okuldan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, son işinde önce güvenlik kameralarına, ardından polise suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki 7 okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okullardaki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Zanlının daha önce de hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Kadir B. (20) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi'ndeki televizyonları çalıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir B. tutuklandı.Güvenlik kameralarına böyle görüntülendiŞahsın bir okulda gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Kadir B.'nin, okuldaki kilitli olan odaya camdan girmeye çalıştığı, girdiği yerden çıkarken de camda sıkıştığı ve yaralandığı görüldü. Zanlının daha sonra bilgisayar monitörü ile okuldan çaldığı malzemeleri büyük bir poşet içerisine doldurup götürdüğü görüldü.