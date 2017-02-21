21.02.2017 13:06:32

Okullarda 'Edeb-i Hayat Okumaları' başladı

Kocaeli Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Edeb-i Hayat Okumaları' projesinde okullar okuma etütleri başladı.

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Kocaeli Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Edeb-i Hayat Okumaları' projesinde okullar okuma etütleri başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Edeb-i Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesi hayata geçiriliyor. Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Kutlu'ya ait eserleri, ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu'na ait eserleri okumaya başladı. Öğrenciler bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde okullar tarafından yapılan başvuru ile yarışmaya katılacak öğrenciler belirlendi. Okuma yarışmasına katılacak öğrencilere kitaplar dağıtıldı ve okuma etütleri başladı. Bu kapsamda İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi, İzmit Ulubatlı Hasan Ortaokulu, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi, Çayırova Atatürk Ortaokulu, Gebze Anadolu Lisesi ve diğer okullarda kitap kurtları yerlerini aldı.Edeb-i Hayat Okumaları" kitap okuma projesi, öğrencilere; Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacını taşıyor. "Edeb-i Hayat Okumaları" kitap okuma projesinin 29 Nisan'da sınavı yapılacak. 5 Mayıs'ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı'nda ödül töreni düzenlenecek.Dereceye giren yarışma birincisi öğrenciye 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ödülü verilecek.