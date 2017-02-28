28.02.2017 10:10:18

Okullararası Şehit Ömer Halisdemir Basketbol Turnuvası'nın galibi belli oldu

Beyoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul 2016-2017 Okullararası Şehit Ömer Halisdemir Genç Erkekler Basketbol Turnuvası Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'Başarılarından dolayı da gençlerimizi tebrik ediyorum. hepsine iyi bir gelecek ve sportif başarılar diliyorum' dedi.

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Beyoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul 2016-2017 Okullararası Şehit Ömer Halisdemir Genç Erkekler Basketbol Turnuvası Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Başarılarından dolayı da gençlerimizi tebrik ediyorum. hepsine iyi bir gelecek ve sportif başarılar diliyorum" dedi.İstanbul 2016-2017 Okullararsı Şehit Ömer Halisdemir Genç Erkekler Basketbol Turnuvası İBB Beyoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen birincilik ve üçüncülük final müsabakalarıyla tamamlandı. Turnuvada ilk dörde giren takımlar müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turnuvanın ödül törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Şube Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İstanbul Spor Temsilcisi Hasan Kahveci katıldı.Turnuvada birinci olan Esenkent Okyanus Koleji Basketbol Takımı oyuncularına madalyalarını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti. İkinci olan Haliç Doğa Koleji Basketbol Takımı oyuncuları madalyalarını İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Şube Müdürü Lokman Arıcıoğlu, üçüncü olan Ted Koleji Basketbol Takımı oyuncularının madalyalarını Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş, dördüncü olan Avcılar Okyanus Koleji Basketbol Takımı oyuncularının madalyalarını ise İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İstanbul Spor Temsilcisi Hasan Kahveci takdim etti."Gençlerimize sportif başarılar diliyorum"Turnuvanın İBB Beyoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen birincilik ve üçüncülük final müsabakalarını yerinde izleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Bu organizasyonda emeği geçen başta Spor Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Başarılarından dolayı da gençlerimizi tebrik ediyorum. hepsine iyi bir gelecek ve sportif başarılar diliyorum. Gençlerimizin anne ve babalarına da desteklerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."Final müsabakalarını Beyoğlu'nda yapacağız"Beyoğlu'nun kültürün, sanatın ve aynı zamanda da sporun başkenti olduğunu söyleyen İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İl Şube Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, "İnşallah birçok final müsabakalarını Beyoğlu'nda yapacağız. Beyoğlu belediye başkanımızın da çok büyük destekleri var. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili gençler sizlerden de Türkiye şampiyonalarında İstanbul'u çok iyi temsil etmenizi ve şampiyonluklar getirmenizi bekliyor hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum"şeklinde konuştu.