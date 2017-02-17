17.02.2017 09:58:50

Okullararası Genç Kız ve Erkek Hentbol Grup Müsabakaları Adana'da yapılacak

Türkiye Okullararası Genç Kız ve Erkek Yarı Final Şampiyonası 18-21 Şubat tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Okullararası Genç Kız ve Erkek Yarı Final Şampiyonası 18-21 Şubat tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek.Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Uyanık, erkeklerin Nihat Geven Spor Salonu'nda, kızların ise Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur ve Yüreğir Spor Salonu'nda yapılacak turnuvaya 7'si kız toplam 14 okulun katılacağını söyledi.Uyanık, turnuvada kız ve erkeklerde ilk iki dereceyi paylaşan okulların Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanacağını belirterek turnuvaya katılan tüm okullara başarılar diledi.4 gün sürecek turnuvaya kız ve erkeklerde katılacak okullar şöyle:Kızlar: Muratpaşa Antalya Özel Işıklar Lisesi, Akşehir Konya Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, Mezitli Mersin Spor Lisesi, Aksaray Necmi Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çankaya Ankara Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaman Spor Lisesi, Niğde Spor Lisesi.Erkekler: Aksaray Spor Lisesi, Gölbaşı Ankara Özel İncek Okyanus Anadolu Lisesi, Karaman Larende Anadolu Lisesi, Mezitli Mersin Spor Lisesi, Niğde Bor TOKİ Anadolu Öğretmen Lisesi, Kadirli Osmaniye Özel Bilgekent Anadolu Lisesi.