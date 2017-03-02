03.03.2017 09:22:29

'Okullar arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Okullar arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği' tamamlandı.

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği" tamamlandı.Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 123 kız ve erkek öğrenci katıldı. Müsabakalarda sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için büyük mücadele örneği sergiledi.Dereceye giren sporcular "Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Grup Yarışması"nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandılar.Kimler dereceye girdi?Yapılan müsabaka sonunda kategorilerinde birinci olan kız ve erkek sporcuların isimleri şöyle:Minikler: İrem Derin ( Başkent İlk Okulu), Baran Yavuz (Mimar Sinan İlk Okulu), Emine Akalın (Yüreğir Halk Eğitim), Yusuf Bulur (Tahsilli İlk Okulu), Küçükler: Cansu Gezer (Gazi Orta Okulu), Halil Kaan Akgül (Şehit Enver Buğur), Yıldızlar: Simay Ece Kızıl (Gazi Orta Okulu), Atakan Kısa (Oğuzhan Orta Okulu), Gençler: Cemre Olgun çayır (Eral Temel Lisesi)