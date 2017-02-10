10.02.2017 16:02:17

Okul sütü dağıtımı yapıldı

Okul Sütü Programı'nın 6. yılı nedeniyle Erzincan'da Mimar Sinan Anaokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programa, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Sağlık İl Müdürü Dr. Mesut Turan, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencilerin katıldı.

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Okul Sütü Programı'nın 6. yılı nedeniyle Erzincan'da Mimar Sinan Anaokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programa, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Sağlık İl Müdürü Dr. Mesut Turan, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencilerin katıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortak yürütülen 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanan Okul Sütü Programı ile ana sınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amaçlanıyor.6. yılına giren okul sütü programı kapsamında ülke genelinde 58 bin ton süt dağıtılacak. Bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtımı gerçekleştirildi.Sütün başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yarım litre süt günlük ihtiyaç duyulan kalsiyumun yüzde 70'ini, fosforun yüzde 60'ını, iyotun yüzde 25'ini, B2 ve B12 vitaminlerinin yüzde 77'sini karşılamaktadır.Sağlık açısından zararlı olan gazlı, şekerli içeceklerden kaçınılması konusunda çocuklarımızı uyarmak istiyorum. Bu tarz içeceklerin yerine süt ve ayran gibi doğal ürünlerin tüketilmesi sağlığımız açısından daha uygundur.Program kapsamında Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt verilecek. Salı ve perşembe günü de üzüm dağıtımını gerçekleştirilecek. Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle mümkündür. Sağlıklı nesiller de sağlıklı beslenecek, sporla uğraşacak ve sağlığını da koruyacak.