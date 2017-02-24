24.02.2017 10:31:35

Okul Sporları Voleybol Gençler A Bölgesel Eleme Müsabakaları başladı

Okul Sporları Voleybol Gençler A Bölgesel Eleme Müsabakaları Bilecik'te başladı.

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Okul Sporları Voleybol Gençler A Bölgesel Eleme Müsabakaları Bilecik'te başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 9 ilden 16 takım olmak üzere toplamda 192 sporcu katıldığı müsabakalar Bilecik İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile start aldı. Voleybol müsabakalarının açılış törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, illerden gelen antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yaptığı açılış konuşmasında; "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun simge şehri, 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın diyen' Şeyh Edebali' nin diyarı Ertuğrulgazi'nin sancağı olan Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Voleybol gibi güzel bir branşa gönül verdiğiniz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu bu güzel branşı en güzel şekilde temsil edeceğinize can-ı gönülden inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Renkli görüntülere sahne olan açılış töreni çeşitli illerden gelen sporcuların çekişmeli maçları ile devam etti.