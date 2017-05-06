06.05.2017 17:58:10

Okul sporları taekwondo müsbakaları

05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan okul sporları taekwondo yıldızlar (Kız-Erkek) grup eleme müsabakaları Karabük'te başladı.

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05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan okul sporları taekwondo yıldızlar (Kız-Erkek) grup eleme müsabakaları Karabük'te başladı.Ankara,Bartın,Bolu,Çankırı,Çorum,Düzce,Kayseri,Kastamonu, Kırkkale,Kocaeli,Konya, Kütahya,Ordu,Sakarya,Samsun,Sinop, Tekirdağ,Zonguldak ve Yalova dahil 19 ilden 243 erkek, 200 kız sporcunun katılımı gerçekleşecek olan müsabakalar Soğuksu Yeni Spor Salonunda üç gün boyunca devam edecek.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Karabük İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'in açılış konuşmalarını yapması ile devam eden tören, geçit töreni ve fotoğraf çekimi ile son buldu.