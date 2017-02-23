23.02.2017 17:59:20

Okul Sporları Gençler Voleybol Müsabakaları başladı

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler (A) Voleybol Bölgesel Eleme 4.Bölge müsabakaları başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar arası Gençler (A) Voleybol Bölgesel Eleme 4.Bölge müsabakaları başladı.Tecde Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Aslan, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı. Açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Okul sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, "Hoş geldiniz. Sizler bizim misafirimizsiniz, iyi şekilde ev sahipliği yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu tür organizasyonlar sporumuzun kalkınması adına çok önemli diye düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.23 - 26 Şubat 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonu ve Battalgazi Spor Salonunda yapılacak Voleybol müsabakasına Yaklaşık 7 il, 12 takımdan 144 sporcu katılıyor. 4 gün sürecek grup müsabakalarının sonunda dereceye giren iller deplasmanlı lig müsabakalarına katılma hakkı kazanacaklar.