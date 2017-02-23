23.02.2017 13:27:16

Okul servislerinde öğrenci güvenliği denetimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri il ve ilçe merkezlerinde okul servislerinde öğrencilerin güvenliği için denetimlerde bulunuyor.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri il ve ilçe merkezlerinde okul servislerinde öğrencilerin güvenliği için denetimlerde bulunuyor.Okul giriş çıkış saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bir dizi önlem ve uygulama başlatan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri öğrenci servislerinde kontrollerde bulundu.Denetimlerin rutin aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde ulaşmasının amaçlandığını belirtti.