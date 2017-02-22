22.02.2017 11:30:24

Okul öncesi öğrencilerine Kur'an-ı Kerim eğitimi

Kütahya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, okul öncesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim eğitim alabilmeleri için işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan imza töreninde Kütahya valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger hazır bulundu.

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Kütahya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, okul öncesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim eğitim alabilmeleri için işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan imza töreninde Kütahya valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger hazır bulundu.Yapılan protokole göre; Kütahya merkez ve ilçelerinde, velilerin talepleri doğrultusunda, yeterli sayıda başvurunun bulunduğu, fiziki kapasitesi uygun olan okullarda, ders saatleri dışında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim eğitimi verilebilecek.Proje ile, yavrularımızın sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi almalarına katkıda bulunulması ve aynı zamanda velilerin taleplerinin karşılanması amaçlanıyor.Uygulamanın il merkezindeki anaokullarında bugün itibariyle başladığı kaydedildi. (EFE)