26.12.2016 06:13:59

Okul müdürlerine WhatsApp'tan yılbaşı talimatı, iddiası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde milli eğitim müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları konusunda okul müdürlerine mesaj attığı iddia edildi...

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde milli eğitim müdürlüğü, öğrencilerin yılbaşı kutlamasının önüne geçmek için okul müdürlerine WhatsApp'tan mesaj gönderdi.

Velilerin, öğrencilerin yılbaşı kutlamasını istemediğini savunan Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, WhatsApp üzerinden ilçedeki okul müdürlerine gönderdiği mesajda, yılbaşı eğlenceleri ve çekilişlerin yapılmamasını istedi.

Yılbaşı kutlamanın Türkiye'nin kültüründe yer almadığını öne süren Yılmaz, bunun yasal olmadığını da söyledi.

Yılmaz'ın gönderdiği mesaj şöyle: "Ulusal basında ve velilerimizin bir kısmının çeşitli şekillerde bize ilettiği şikayetlerin anlaşıldığına göre; bu kadar acının yaşandığı ülkemizde ve coğrafyamızda olanlar yok sayılarak yılbaşı eğlenceleri okullarımızda yapmaya çalışan öğretmenlerin olduğu, asla yasal olmayan yılbaşı çekilişi adı altında çocukların zorlandığı, teşvik edildiği anlatılmaktadır. Kültürümüzde ve müfredatımızda yer almayan bu hususun ilgili kişilerle görüşülerek tedbir alınmasını rica ederim."

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