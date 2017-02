24.02.2017 10:35:00

Okul müdürlerinden Başkan Vekili Öztürk'e ziyaret

VAN (İHA) â€' Van'ın Başkale Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve beraberindeki okul müdürleri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

VAN (İHA) â€" Van'ın Başkale Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve beraberindeki okul müdürleri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, ilçenin ve gençlerin geleceği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti.Özellikle eğitimin her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini gözlemlediğini aktaran Öztürk, "İnşallah siz değerli eğitimcilerimizle Başkale'yi eğitimiyle anılan bir ilçe konumuna getireceğimize inanıyorum. Akademik başarı ile TEOG için kaymakamlık olarak geleceğimiz olan çocuklarımız için her zaman krediniz sonsuzdur. Geleceğimize sıcak ortamlar oluşturalım ve onlar kalemine sarılsın okusun. Bu devlete güzel hizmetler vermeniz için ahlaklı, düzgün karakterli, ülkesine, milletine, devletine hizmet etmeyi bilen ve seven bireyler olarak yetiştirmek için elbirliği ile hepimiz sizlerin yardımcısı olarak çalışıyoruz. Geleceğiniz de güzel olsun. Sağlık ve huzur içerisinde ülkeye hizmet etme noktasında geleceğe yürüyün. Eğer ki ülkemizi gelecekte daha güçlü kılmak adına insanlarımızla mutlu ve mesut bir şekilde yaşatmak adına bir hedefimiz var ise çok çalışmamız gerekiyor. Bizler, her zaman hem halkımıza hem de çocuklarımıza hizmet etmek için buradayız. Başkaleliler her şeyin en iyisine layıktır" dedi.Heyet ise, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.