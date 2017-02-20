20.02.2017 17:13:51

Okul Liderliği ve Okul Performansını Artırma Yöntemleri semineri

Kilis'te, 'Okul Liderliği ve Okul Performansını Artırma Yöntemleri' konulu seminer verildi.

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Kilis'te, "Okul Liderliği ve Okul Performansını Artırma Yöntemleri" konulu seminer verildi.Alaettin Yavaşça Kültür Merkezinde "Okul Liderliği ve Okul Performansını Artırma Yöntemleri" ile ilgili Uzman Psikolog Özkan Şenol seminer verdi. Okul ve Kurum Müdürlerinin katıldığı seminerde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı konuşmada, "Okulların varoluş amacı, öğrencileri hayata hazırlamak ve mutlak surette başarılı mezunlar vermektir. Bir okulun ve okul müdürünün başarısı ancak öğrencilerin başarısı ile ölçülebilir. Okulların liderleri ise hiç şüphesiz okul müdürleridir. Artık günümüzde okul müdürleri bir yöneticiden daha çok liderler olarak anılmakta olup hiç şüphesiz öğrencilerin başarıya ulaşmalarında en önemli belirleyici olmaktadır. Okul müdürleri, okulların gelişim ve iyileştirme sürecinde anahtar bir role sahiptirler. Öğrencilerin başarısının yükselmesi öğretmenlerin kendilerini mesleki olarak geliştirmesi ile doğru orantılıdır. Okul müdürü, bir lider olarak, öğrencilerin başarısını ve öğrenimdeki bu kalitenin arttırılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Okul müdürünün yapacağı yerinde liderlik davranışları sayesindedir ki öğrenciler başarıya ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. Seminerde konuşma yapan Uzman Psikolog Özkan Şenol, okul liderliği ve öğrencilerin performansını artırmaya yönelik ipuçlarını aktardı. Şenol, "Öğrencilerin gelişim dosyalarını okul müdürlüklerince tutulması gerekiyor. Öğrencilerimize okulu sevdirelim, hayal gücü kazandıralım, zeka ile birlikte çabayı öğretelim. Başarının asıl etkeni kişinin kendisini bilgiye ve gelişmeye aç hissetmesidir. Yöneticilerin mütevazi olması, karizmatik ve pratik olmaları, empati kurabilmeleri, stres ve öfkeyi yönetebilmeleri, zamanı iyi kullanmaları ve vicdanlı olmaları gerekir. Ayrıca velililer ile iletişim halinde olmaları, vizyon ve misyonlarını tam olarak belirlemeleri gerekiyor. Aynı zamanda idareci devletin ağırlığını taşıyabilmelidir" diye konuştu.