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Okul döneminde beslenmenin önemi
25.12.2016 11:07:52

Okul döneminde beslenmenin önemi

Uzmanlar, çocukların büyüme ve gelişmesinin sağlıklı beslenmeye bağlı olduğunu söyledi.

Uzmanlar, çocukların büyüme ve gelişmesinin sağlıklı beslenmeye bağlı olduğunu söyledi.

Okul döneminde beslenme problemleri yaşanabileceğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Uz. Diyetisyeni Nilgün İstek, okula gidip gelme süreleri iyi ayarlanmadığından öğünlerde aksaklık, düzensizlik olabileceğini belirtti. Evde sağlıklı beslenme davranışı oluşturacak bir model yoksa çocuğun aynı sağlıksız alışkanlığı okulda sergileyebileceğine dikkat çeken İstek, "Okulda, arkadaş ortamında beslenme açısından yanlış uygulamaları gören çocuk, sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinebilir. Karşılaşılabilecek bu tür problemler, sağlıklı beslenme davranışını hayata geçirmeyi güçleştirebilir. Ancak eldeki olanaklar çerçevesinde yanlış uygulamalardan doğru yönde değişiklikler yaparak veya besin tercihlerini daha besleyici ve sağlıklı hale getirerek bu güçlüğün üstesinden gelmek mümkündür. Özellikle çocuğun okula aç gitmemesi, iyi bir kahvaltı yapması sağlanmalıdır. Ancak aile bu konuda çocuğa uyarı yapmakla kalmamalı, inandırıcı olması ve çocukta alışkanlık haline dönüşmesi için ebeveynler de kahvaltıya eşlik etmelidir" dedi.

Çocukların beslenmesinde gıda çeşitliğinin de önemli olduğunu vurgulayan İstek, "Bilhassa fazla miktarda tüketilen yağ ve karbonhidratlı gıdalar sınırlandırılmalı, sebze ve meyve, rafine edilmemiş tam tahıllı ürünler, bulgur, kurubaklagil gibi vitamin ve mineral açısından zengin ve iyi lif kaynağı olan besinlere, süt, yoğurt, peynir, et ve yumurta gibi proteinli yiyeceklere yeterince yer verilmelidir. Öğle yemeği okulda yenilecekse, okul idaresinin bilgisi dahilinde olan ve aile tarafından da kontrol edilen menüler tüketilmelidir. Ara öğünlerde doyurucu olmayan ve sağlık açısından tüketilmesi önerilmeyen yiyecekler olan çikolata, bisküvi gibi şekerli, unlu yiyecekler, cips gibi kızartılmış ürünler ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bu sebeple ara öğünlerde içinde peynir ve mevsim sebzeleri olan küçük sandviçler, meyve, taze sıkılmış meyve suyu, ayran, süt, ceviz ve badem gibi besinler tercih edilmelidir. Bu konuda okul idaresi ve kantini ile irtibata geçilmeli, aileler de bu konuda bilgilendirilmelidir. Kantin olanakları buna el vermiyorsa çocukların yanına beslenme çantası hazırlanmalıdır" diye konuştu.

Okul dönemi çocuklarında bir diğer problemin ise diş çürükleri olduğunu belirten İstek, "Rafine karbonhidrat kaynaklı şekerler, tatlılar, hazır meyve suları çürümeye katkıda bulunan besinlerdir. Diş çürüklerinin önlenmesinde rafine karbonhidrat kaynaklı besinlerden uzak kalmak, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Sağlıklı beslenme tarzının çocukta alışkanlık haline getirilmesi, kısa vadede çocuğun fiziki ve zihni performansında olumlu etki gösterirken, uzun vadede çocuğun sağlığı açısından yapılan en önemli yatırımdır. Sağlıklı beslenme davranışının aile ortamında kazandırılması büyüme ve gelişme dönemi haricinde hayatımızda yer almalıdır" şeklinde konuştu.
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