24.02.2017 17:48:05

Okul çevrelerinde doldurma sigara satanlara göz açtırılmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle okul çevrelerinde tek ve doldurma sigara satanlara göz açtırmıyor.

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle okul çevrelerinde tek ve doldurma sigara satanlara göz açtırmıyor.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kıyılmış tütünleri makaronlara doldurarak paketleyen ve satanlara yönelik operasyon yaptı. Polis ekipleri kaçak tütün mamüllerini perakende olarak, açık kıyılmış tütünlerin makaronlara doldurulması suretiyle sigaraları paketleyerek piyasaya süren sokak satıcılarına, özellikle okul çevrelerinde iş yeri bulunan 9 şahsa yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 şahısla ilgili olarak suç unsuru tespit edildi.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.