08.02.2017 11:07:09

Okul çağındaki çocuklar için 5 beslenme önerisi

Diyetisyen Demet Erik, okul çağındaki çocukların beslenme şekillerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Okul çağı dediğimiz dönemde (6-12 yaş) büyüme ve gelişmenin en yüksek, bedensel ve zihinsel gelişimin optimal düzeyde sağlanması için yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor" dedi.Yeterli ve dengeli beslenmenin yaşam boyu beslenme alışkanlıkları sağlamak için önemli olduğunu dile getiren Özel İzmir Gazi Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Demet Erik, "Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Okul çağındaki çocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunları kilo problemleri (obezite, zayıflık), demir eksikliği, diş çürükleri, vitamin ve mineral eksikliğidir. Bu sorunlar sağlıksız beslenmeden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.Demet Erik, okul çağındaki çocuklar için beslenme önerilerini şöyle sıraladı"Okul çağı çocuklarına mutlaka kahvaltı alışkanlığını kazandırın. Kahvaltı bütün gece süren açlık sonrası alınan ilk öğün olmasının yanında, gerek zihinsel gelişimi gerekse okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Çocuğunuza kahvaltının günde en önemli öğünü olduğunu anlatın. Çocuklarınıza 3 ana, 3 ara öğün yaptırın. Çocukların beslenme çantasında ara öğün bulundurun. Bu da ana öğüne kadar çok acıkmasını önler, daha az yemesini sağlar. Ara öğünlerde ayran, süt, meyve, kuru meyveler, ev yapımı yulaflı kurabiyeler, kuru meyveli kekler tercih edilebilir. Okulda okul yemekleri yemesini sağlayın. Hazır ürünlerden, kızartma ve nişastalı besinlerden uzak tutun. Beslenme çantasında hazırladığınız sandviçlerde yumurta, peynir, köfte gibi protein bakımından zengin besinlerin yanında sebze ve meyve bulundurun. Beslenme çantasında şekerli meyve suları, asitli içecekler yerine ayran, süt bulundurun."Günlük tüketilmesi gereken besin grubuDiyetisyen Demet Erik, okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için 4 besin grubundan her gün tüketmesi gerektiğini söyledi. Erik, "Çocukların her gün tüketmesi gereken 4 besin grubu; süt ve süt ürünleri, et ve kurubaklagil, tahıl grubu, sebze ve meyve grubudur" dedi.Süt grubunda yer alan süt, yoğurt gibi ürünlerin içerdiği yüksek protein, kalsiyum, fosfor sayesinde diş sağlığı, kas ve kemik gelişimi, doku onarımı, beyin gelişimi için oldukça önemli olduğunu belirten Erik, "Günde 2 su bardağı süt, 1 kase yoğurt, 1 ince dilim peynir (30 gram) günlük ihtiyacını karşılayabilir. Et grubunda yer alan et, tavuk, kurubaklagil hayvansal protein, B vitamini ve mineral içerir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için günde 2-3 porsiyon et, tavuk, balık, 1 adet yumurta, haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketilmelidir. Beslenmenizde yağlı tohumlara (ceviz, fındık, badem) yer verin. Beyin gelişimi için yararlı Omega-3 içeren cevizi günde 2-3 adet tüketelim. Ekmek ve tahıl grubu yüksek oranda B vitamini, posa ve demir içerir. Temel enerji kaynağıdır. Günde 5-6 porsiyon tüketilmelidir. Tercihimizi tam tahıllı ürünlerden yana kullanalım. Sebze ve meyvelerin içerdiği beta-karoten, fitokimyasal, vitamin, lif sayesinde vücut direncini artırır, sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Günde 5 porsiyon meyve sebze tüketilmelidir. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmeli, vitamin ve minerallerden daha fazla yararlanması sağlanmalıdır" diye konuştu.