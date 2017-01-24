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OKÜ'de rektörlük devir teslim töreni
24.01.2017 18:06:47

OKÜ'de rektörlük devir teslim töreni

Osmaniye Korkut Ata (OKÜ) Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Murat Türk, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Orhan Büyükalaca'dan devraldı.

Osmaniye Korkut Ata (OKÜ) Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Murat Türk, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Orhan Büyükalaca'dan devraldı.

OKÜ Amfisinde düzenlenen törende konuşan eski Rektör Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, birçok kez bu kürsüden farklı vesilelerle seslendiğini, ancak bu kez büyük bir gururla hitabını gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir yönetici için hem de akademik bir kurumun, amacı bilimi yükseltmek olan bir üniversite yöneticisi için en büyük gururun arkasında güzel bir eser bırakmış olmasıdır ifadelerini kullanan Büyükalaca, "Temelinden kurduğumuz üniversitemizin bugün bulunduğu nokta beni ve benimle birlikte yola çıkan arkadaşlarım için ilelebet sürecek bir gurur vesilesidir. Osmaniye'ye geldiğimiz günden bugüne hem şehrimizde hem de yerleşkemiz içerisindeki ailemizle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini örnek bir üniversite noktasına taşımak için emek harcadık" dedi.

Korkut Ata Üniversitesi'nin 14 bin civarındaki öğrencisi, akademik personeli, akademik altyapısı, fiziki donanımıyla kendisi ile birlikte kurulmuş üniversiteler arasında iddialı bir konumda olduğuna değinen Büyükalaca, "Korkut Ata Üniversitesi, Devletimizin başlatmış olduğu en büyük atılımlardan bir tanesidir. Ben bu sebeple öncelikle Anadolu'nun her köşesine bilimin ışığını götürmeyi destekleyen, her ile bir üniversite kurulmasını destekleyen dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı zorluklarla da karşılaştık. Ancak Devletimizin desteği bizleri bu zorluklar karşısında ayakta tuttu" diye konuştu.

Kuruluş sürecinin her aşamasında içinde bulunduğu Üniversitenin rektörlüğüne atanmanın kendisine gurur verdiğini belirten Prof. Dr. Murat Türk, "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine rektör olarak atanmamda şahsıma duydukları güvenle gösterdikleri teveccüh için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Türk, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişiminin millet tarafından bastırıldığını belirterek, "Yüce Türk milleti, köklü devlet geleneğine sahip olup, şanlı Türk tarihimiz ise sayısız zafer ve başarılarla doludur. Türk Milleti bu başarılarını birlik ve beraberlik içerisinde göstermiş ve bunun son örneğini 15 Temmuz gecesi vatan hainlerine karşı bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.

Kurulduğu günden bu yana kurucu Rektör önderliğinde devam eden çalışmalarla üniversitenin süre gelen kuruluş döneminin sona erdiğini vurgulayan Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu andan itibaren yapılanma, gelişme aşamasına geçiyoruz. Çevresiyle, yeşilliğiyle, alt yapısı ve üst yapısı ile Osmaniye'ye yakışır bir üniversite oluşturmak amacındayız. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana geçen 10 yıllık gibi bir sürede 6 fakültesi, 2 enstitüsü, 3 yüksek okulu, 5 meslek yüksek okulu ve eğitim ve araştırma merkezleri ile belirlenen hedeflere emin adımlarla devam etmektedir. Bizlerin bundan sonra ki vizyonu, sınırların kaybolduğu mesafelerin anlamını yitirdiği bu çağda üniversitelerin kendi sınırlarına hapsolamaz felsefesi ile öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın ortak geliştireceği projelerle üniversitemizi daha fazla dışarı açmak ve özellikle akademik anlamda ve uluslar arası anlamda üniversitemizin itibarını arttırmak olacaktır."

Türk, Üniversitenin kuruluşunda büyük emeği olan Prof. Dr. Orhan Büyükalaca için bir vefa nişanesi olarak isminin uzun yıllar üniversitede yaşatılması adına bir binaya en kısa sürede ismini vereceklerin belirtti.

Üniversiteye her geldiğinde çatısı altında huzur bulduğunu ve Osmaniye için çok değerli olan üniversitenin devir teslim töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osmaniye Valisi Kerem Al, "Üniversitemiz akademik anlamda da bilimsel anlamda da önemli bir konuma geldi. Görevi devralan Murat hocamıza da başarılar diliyorum ve aldığı bayrağı daha yükseklere taşıyacağına dair inancım tamdır. Bize düşen hep birlikte bu önemli ilim yuvasının ve öğrenmenin değerini daha yukarılara taşımaktır. Bu duygularla yeni atanan rektörümüzün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programda konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hükümetin eğitim alanında yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından OKÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, görevi Prof. Dr. Murat Türk'e devrederek cübbesini takdim etti.

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