20.02.2017 17:14:08

Öksüz: 'Başkanlık sistemini önemsiyorum'

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, otorite boşluğunun kaldırılması noktasında başkanlık sistemini önemsediğini belirtti.

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Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, otorite boşluğunun kaldırılması noktasında başkanlık sistemini önemsediğini belirtti.Öksüz, basın mensuplarıyla biraraya geldiği toplantıda, başkanlık sistemini önemsediğini belirterek, "Bu ülkede bir otoritere boşluğu var. Otorite boşluğunu ben sanayici olduğum için iyi bilirim. Yani çalışan insanların elini kolunu bağlamamak lazım. Bizde birçok kurum birbirinin önünü kesiyor. Bunları aşma açısından başkanlık sistemini önemsiyorum" diye konuştu.Milletin de bir siyasi rahatsızlığı olduğunu ifade eden Öksüz, "Halk kendi milletvekilini kendi seçmek istiyor. Yani burada insanlarımız önlerine konan listeyi değil de kendi istediğini seçmek istiyor. Bu da bir haktır" ifadelerini kullandı.