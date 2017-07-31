31.07.2017 13:19:03

Okmeydanı'nda terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Okmeydanı'nda çok sayıda polisin katıldığı terör operasyonunda helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Ekipler mahalleyi abluka altına aldı.

Özel Hareket Polisleri uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alırken bir itfaiye aracının da operasyonda hazır olduğu gözlendi. Operasyonda mahalleye kimse yaklaştırılmazken araçlar da geri çevrildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların üzeri arandı.