22.02.2017 14:37:16

Okçuluk ve hava sporları aynı merkezde yapılacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tekeliler Mahallesinde bulunan Hava Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, merkezde hava sporlarının yanı sıra okçuluk sporunun da yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tekeliler Mahallesinde bulunan Hava Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, merkezde hava sporlarının yanı sıra okçuluk sporunun da yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.İncelemeler sırasında Başkan Çelik'e AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Demirarslan ve uçuş eğitmenleri katıldı. Hava sporları merkezinde okçuluk sporu için bir yer yapılacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyemize ait bu hava sporları merkezimizde şuan itibarı ile paramotor uçuşlar yapılmakta. Bu tür hava sporlarının gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak bunun da yanı sıra bu alanda bir ata sporumuz olan okçuluk ile ilgili de kurslarımız burada başlayacak. Okçuluk kurslarımız ile yeni sporcular yetiştirerek Türk sporuna katkıda bulunacağız. Bunun ile ilgili olarak Hava Sporları merkezimizde incelemelerde bulunduk. Gerekli düzenlemeler ve eksiklikleri giderdikten sonra okçuluk sporu ile ilgili de yakın zamanda start vermiş olacağız. Hava sporları ile ilgili olarak ta bu merkezimizin şartlarını daha da iyileştirip Şehzadelerimizi Ege bölgesinde hava sporları merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.