25.02.2017 12:20:15

Okçuluk antrenörlerinden Vali Elban'a ziyaret

Antalya'da düzenlenen okçuluk kurslarını tamamlayan antrenörler, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

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Antalya'da düzenlenen okçuluk kurslarını tamamlayan antrenörler, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.Vali Elban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile 11 okçu antrenörü kabulünde, antrenörlerin Bilecik genelinde okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve okçuluğu tanıtmak amacıyla Okçuluk Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programı kapsamında 1. ve 2. kademe okçuluk antrenörlüğü kursuna katıldıklarını söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise Okçuluk Federasyonu tarafından açılan antrenörlük kurslarına katılan ve belgelerini alan 11 antrenörün önemli bir spor branşında antrenörlük belgelerini almalarında her türlü desteği veren Vali Elban'a teşekkür etti.