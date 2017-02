12.02.2017 11:53:49

Okay Yokuşlu: 'Takım içindeki dinamikler oturdu'

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Okay Yokuşlu, takım içesindeki dinamiklerin oturduğunu ve ligi ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Okay Yokuşlu, takım içesindeki dinamiklerin oturduğunu ve ligi ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da keyifler yerinde. Karadeniz ekibi, 5 yıllık bir aranın ardından ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.Bordo-mavili takımın başaralı oyuncusu Okay Yokuşlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada takım içindeki dinamiklerin oturduğunu belirterek, "Takım içindeki dinamiklerin oturduğunu düşünüyorum. Gayet iyi bir ortamımız var. Uzun bir zamanın ardından 4 maçlık seri yakaladık. Bunun sevincini yaşıyoruz. Maçta skoru elde ettikten sonra topun bizde kalmasını daha fazla sağlayabilirdik ama gerçekten saha zemini uygun değildi. Bizde oynamamız gerektiği gibi oynadık. İyi mücadele ettik" dedi.Trabzonspor'un beşincilik hedefiyle ilgili olarak ise Okay, "Hedefimiz ikinci devre fikstüründe ilk 3 içresinde bitirebilmek. Gelecek hafta yeni stadyumumuzda oynayacağız. Taraftarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Tabii ki hedefimiz ilk planda 5 içresinde olmak" ifadelerini kullandı.