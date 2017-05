11.05.2017 10:08:06

Okan Buruk: 'Takımda ilk gün ile bugün arasında büyük fark var'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktör Okan Buruk, takımda ilk geldiği gün ile bugün arasında büyük farkın olduğunu söyledi. Buruk ayrıca Osmanlıspor maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak olan Akhisar Belediyespor, hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmana çıkan Akhisar Belediyespor, ısınma ve pas ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Gazianptepspor karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu, bu hafta bir zor karşılaşmaya daha çıkacaklarını söyledi."İlk geldiğimiz gün ile bugün arasında büyük fark var"Takımda oyuncuların her geçen gün kendine olan güveninin daha da arttığını ve bunun sonucunda da başarının geldiğini ifade eden Buruk, "Gaziantep karşısında önemli bir galibiyet aldık. Gaziantep'e baktığımızda ligdeki son 3 deplasman maçını kazanmış. Deplasmanda çok iyi oynayan bir takıma karşı kazandığımız için sevinçliyiz. Gaziantepspor benim eski takımım, orada çok sevdiğim ve değer verdiğim insanlar var. Bundan sonraki haftalarda onlara başarılar diliyorum. Bizim için önemli bir galibiyet, 6 gol atmak ve gol yememek bizim için çok önemli. Oyun anlamında maçın ikinci yarısını çok iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gollerin güzelliği ve oyun olarak da bütün maçı domine ettik. Oyuncuların her geçen gün kendilerine olan güvenin arttığını görüyoruz. İlk geldiğimiz gün ile bugün arasında çok büyük bir fark var. Buradaki huzuru, mutluluğu ve kazanma azmini daha çok güçlendiriyor" şeklinde konuştu."Osmanlıspor, ligin iyi takımlarından"Ligde kalan son 4 haftanın zorluğuna dikkat çeken Buruk, en yüksek puanı alacaklarını ifade ederek, "Her hafta zor. Önümüzde çok önemli bir Osmanlıspor maçı var. Ligin iyi takımlarından biri, çok iyi bir kadroya sahipler, başlarında çok değerli hocaları var. Deplasmanda oynayacağız, aynı oyun felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk 7 hedefimiz ortaya çıktı. 7. İle aramızda bir puan fark kaldı. İlk 7'nin içine girebilmek bizi ayrıca motive ediyor. Son 4 maçta en yüksek puanı almak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım, tehlikeli oyuncuları var. Şu anda çok iyi giden bir kadromuz var. Onların üzerinde durmaya çalışıyoruz ama oyuna giren oyuncularımızın katkıları önemli. Her giren oyuncu büyük katkı veriyor. Ligin sonuna kadar oyuncularımıza şans vermeyi deneyeceğiz" diye konuştu.