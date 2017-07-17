17.07.2017 14:13:00

OHAL tezkeresi Meclis'te!

OHAL'i üç ay uzatacak tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı uyarınca OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu.



Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar kurulu üyelerinin imzasını taşıyan tezkerede, 21 Temmuz 2016 günü ilan edilen ve son olarak da, 18 Nisan 2017 günü uzatılan OHAL'in, 19 Temmuz 2017 gecesi 01.00'den itibaren üç ay süreyle daha uzatılması istendi.



TBMM'de ele alınarak benimsenmesi öngörülen tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte, ülke genelinde 2016 Temmuz ayında ilan edilen OHAL'in süresi bir yılı aşmış olacak. OHAL yeniden uzatılmadığı taktirde 19 Ekim 2017'ye kadar devam edecek.