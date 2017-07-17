17.07.2017 11:07:06

OHAL kapsamında 7 binden fazla kişi ihraç edildi

Resmi Gazete'de Cuma akşamı yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgüte üyelik veya bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 7,000'den fazla asker, polis, akademisyen ve memurun işine son verildi.

15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra başlayan Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan 692 numaralı kararnamede, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır" denildi.

KHK ile daha önce işine son verilen 200'den fazla kişi de görevlerine iade edildi.