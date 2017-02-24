24.02.2017 13:44:53

Oğulcuk Barajı'nda fiziksel gerçekleşme yüzde 46'ya ulaştı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve Yozgat'ın topraklarını suya kavuşturacak olan Oğulcuk Barajı'nda yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve Yozgat'ın topraklarını suya kavuşturacak olan Oğulcuk Barajı'nda yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.Yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Boğazlıyan Oğulcuk Barajı, temelden 30,5 metre yüksekliğe ve 16 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Baraj inşaatında, baraj gövde dolgusu çalışmaları ise devam ediyor. Projenin bütün ünitelerinin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyorOğulcuk Barajı'nın hizmete girmesi ilçe tarımına çok ciddi katkı sağlanacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı işi kapsamında da Oğulcuk Barajı rezervuarına su ileteceğiz. Regülatör ve iletim kanalı inşaatında da yüzde 46 fiziksel gerçekleşme sağlamış bulunuyoruz. Diğer taraftan Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Sulamasının inşaat ihale çalışmaları ise devam ediyor. Baraj, regülatör, iletim kanalı ve sulama ünitelerinden müteşekkil Oğulcuk projesinin bütün ünitelerine ait inşaatı eş zamanlı olarak 2019 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.Bölge çiftçilerinin tarlalarını Oğulcuk Barajı'ndan sulayarak, daha az maliyetle, daha fazla ürün elde edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bu projenin hayata geçmesi ile Boğazlıyan ziraatı hayat bulacak. Proje Boğazlıyan'ın gelişip kalkınması, hizmet ve yatırımlara kavuşması noktasında büyük pay ve katkı sağlayacak. Baraj ve sulamanın tamamlanması ile kıraç topraklardan bereket fışkıracak, üründe çeşitlilik artacak, çiftçimiz daha fazla kazanç temin edecek" diye konuştu.Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 2017 yılı birim fiyatları ile 734 lira gelir artışı sağlanacağını belirten Prof. Dr. Eroğlu, "Proje ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 750 bin lira katkı verecek. Ayrıca proje ile 465 kişiye zirai istihdam alanı sağlanacak" diyerek sözlerini tamamladı.