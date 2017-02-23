23.02.2017 11:49:41

Öğretmenin zor şartlarda eğitim azmi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen Hakan Bozan, öğrencilerinin eğitimi için tüm zorluklara rağmen büyük çaba gösteriyor.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen Hakan Bozan, öğrencilerinin eğitimi için tüm zorluklara rağmen büyük çaba gösteriyor.İlçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi İlkokulunda görev yapan 27 yaşındaki öğretmen Hakan Bozan, Türkiye'nin en yüksek rakımında yer alan okuldaki öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için olumsuz hava koşulları ve kar fırtınasına rağmen, yaklaşık 4 metreyi bulan karlı yolda çoğu zaman okuluna yürüyerek gidiyor. Öğrencilerin daha uygun şartlarda eğitim görmelerini sağlamak için elinden gelen tüm gayreti sarf eden Hakan Bozan, öğrencilerinin daha iyi eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı gösteriyor.Hakan Bozan, öğrencilerine zor şartlarda eğitim vermeye çalıştığını ifade ederek, "Birleştirilmiş sınıfta 4 sınıfı bir arada okutmaktayım. Kışkılı Mahallesi 2315 rakım yüksekliğiyle Türkiye'nin rakımı en yüksek olan yerleşim yeridir. Bu nedenle yoğun kış şartlarında okulumuza gidip gelmek çok zor olmaktadır. Elimden geldiğince her gün sınıfın temizliğini yapıyorum. Bunun yanında öğrencilerin sıcak bir ortamda ders görmeleri için sobayı yakıyorum. Zaman zaman öğrenciler de soba yakmamda bana yardımcı oluyorlar. Öğretmen öğrenci dayanışmasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu zorluklar beni hiçbir zaman yıldırmadı aksine zor şartlara rağmen yine de mesleğimi çok severek yapıyorum. Öğrencilerimin daha iyi yerlere gelebilmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.