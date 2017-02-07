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Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama
07.02.2017 20:08:10

Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili, 'Şubat ayının şu an itibariyle 7'si. Henüz ilana çıkılmadığına göre atama olsa bile onun adı şubat ataması olmaz.' dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği, "Aday Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği ve Aday Öğretmenlik Modeli" konulu panelde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının, aday öğretmenlik eğitimini yaşadıkları illerde almayı ısrarla talep ettiklerini, bakanlığın da adayların stajyerlik sürecini ailelerinin yanında geçirmelerine müsaade ettiğini ama buna rağmen memnuniyet oranının az olduğunu anlattı.

Kalkınma Bakanlığının, MEB'in öğretmen niteliklerinin artırılması yönündeki projelerine destek verdiğini ifade eden Tekin, "Önümüzdeki günlerde özellikle beşinci sınıfların dil ağırlıklı bir sınıf haline dönüştürülmesi ve müfredat konusunda öğretmenlere yönelik yeni hizmet içi eğitim süreci başlatacağız. Kalkınma Bakanlığının destekleriyle, bize sunacağı imkanlarla bunu yapacağız." diye konuştu.

Öğretmenliğin bir meslek ama aynı zamanda bir kadro unvanı olduğunu ifade eden Tekin, eğitim fakültesini bitirenlerin kendisini öğretmen olarak tanımladığını ama başka fakültelerinden mezun olanların kendilerini o mesleğin kadrosuyla eş değer görmediğini anlattı.

Öğretmen adaylarının aday öğretmen sürecine soğuk baktıklarını vurgulayan Tekin, kamuoyunda yapılan tartışmalarla bunun gereksiz olarak algılandığını kaydetti.

Tekin, aday öğretmenlik sürecini şöyle anlattı:

"Eğitim fakültelerinden mezun olan arkadaşlar arasından bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek, bizim eksikliklerimizi giderecek arkadaşlarımızı istihdam edip yine bizim belirlediğimiz çerçevede, müfredatımız, okullarımız ve koşullarımızda hizmet içi eğitimin ardından öğretmen unvanlı kadrolara atama süreci başlattık. Bu sürecin doğru tanımlaması budur. Bundan daha doğal bir süreç de yoktur."

Tekin, öğretmen adaylarının staj uygulamalarının elektronik ortamda kayıt altına alınmaya başlanacağını, YÖK'e bu konuda yazı gönderildiğini belirtti.

MEB'den 2016'da 37 bin 290 hizmet içi eğitim

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Tekin, hizmet içi eğitim rakamlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"2016'da biz bakanlığımızda 37 bin 290 hizmet içi eğitim yaptık. Bu çok devasa bir rakam. Mükerrerlerle birlikte, yani bir öğretmen birden fazla eğitim almış olabilir, 1 milyon 410 bin 881 öğretmenimiz de hizmet içi eğitime katılmış olabilir. Yani en az bir eğitime giden öğretmen sayımız 400 bin civarında. Ama hizmet içi eğitim dönüşünde verim alamadığını gözlemliyoruz."

Tekin, hizmet içi eğitimlerin verimli olması için radikal bir çözüm olarak aday öğretmenlik sürecini devam ettireceklerini, halen öğretmenlik mesleğine devam edenler için ise Öğretmen Akademilerinin hizmet vermeye başladığını aktardı.

Toplantıya katılan bir öğretmen adayının, şubat ayında atama olup olmayacağı sorusu üzerine Tekin, şunları söyledi:

"Şubat ayının şu an itibariyle 7'si. Henüz ilana çıkılmadığına göre atama olsa bile onun adı şubat ataması olmaz. Her yıl atama yapabilmemiz için Bütçe Kanunu'nda kamuya tahsis edilen kamu görevlilerinin bir kısmının orada tanımlanması lazım. Bütçede, kamuda istihdam edilecek personel sayısı zikredildi. Kalkınma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birlikte oturulup bakanlıklara dağılımın yapılması gerekiyor. Henüz böyle bir dağılım yapılmadı. Yapılmadığı için biz 2017 yılı içinde kaç öğretmen istihdam edeceğimizi, kamuda istihdam edilecek personelin yüzde kaçının bizim olacağını bilmiyoruz. Bunun kararı verildikten sonra bakanlık olarak oturup bunların ne kadarını şimdi ne kadarını 2017 KPSS'den sonra istihdam edeceğimize karar vereceğiz."



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