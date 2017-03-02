03.03.2017 05:24:57

Öğretmen aracında ölü bulundu

Trabzon-Giresun karayolu fidanlık mevkiinde bir öğretmen aracında ölü olarak bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Trabzon-Giresun karayolu fidanlık mevkiinde bir öğretmen aracında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Giresun Eynesil nüfusuna kayıtlı ve Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Soner Kemal (32) gece saat 23.00 sıralarında Eynesil ilçesiyle Beşikdüzü İlçeleri arasındaki fidanlık mevkiinde aracında ölü olarak bulundu.Otopsi için cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç öğretmenin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.