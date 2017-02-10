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'Öğrencilerin Taşınma Güvenliği' eğitimi verildi
10.02.2017 15:52:32

'Öğrencilerin Taşınma Güvenliği' eğitimi verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul idarecilerine ve servis şoförlerine 'Öğrencilerin Taşınma Güvenliği' eğitimi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul idarecilerine ve servis şoförlerine 'Öğrencilerin Taşınma Güvenliği' eğitimi verildi.

Adıyaman Valiliği brifing salonunda gerçekleştirilen eğitime Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Adıyaman'da trafik konusunda eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Adıyaman'da trafik konusunda eğitime önem veriyoruz. Bunun yanında denetlemeleri yapıyoruz. Adıyaman'da ki ilişkilerin iyi olmasından dolayı hem eğitiyoruz hem de denetliyoruz. Gecen sene 20 bine yakın okul öğrencilerine eğitim verdik. Bunun karşılığını da aldık. Emniyet kemeri bilinci yavaş yavaş oluşmaya başladı. Gelecek neslimizin, çocuklarımızın okullarına sağ salim gidebilmesini amaçlıyoruz. Bunun için denetimlerimizi daha da sıklaştırdık" dedi.

Eğitimde sunum yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay ise, istatistiki bilgileri paylaşarak, "Adıyaman'da 269 okul servis aracı, 119 personel servis aracı, 122 aktif olmayan servis aracı olmak üzere 'S' plakalı araç sayısı toplamı 510'dur. 2015 yılında 229 servis aracı denetlenmiş, 126 araca 47 bin 663 TL ceza yazılmış, 17 araç trafikten men edilmiş, 457 eğitim verilmiştir. 2016 yılında 279 araç denetlenmiş, 46 araca 14 bin 826 TL ceza kesilmiş ve 193 eğitim verilmiş.

2015 yılında 12'si yaralamalı 13 servis aracı kaza yapmış, 5 sürücü, 25 yolcu ve 1 yaya yaralanmıştır. 2016 yılında 13 servis aracı kazasının 6'sı yaralamalıdır. Bu kazalarda 6 sürücü ve 15 yolcu yaralanmıştır" dedi.

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