01.03.2017 10:31:36

Öğrencilerin taşıma güvenliği masaya yatırıldı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde, İç İşleri Bakanlığının okul servis araçlarının karıştıkları kazaların sıfıra indirilmesi ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yayımladığı genelge doğrultusunda İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında 'Okul Servis Taşıtlarının Öğrencileri Güvenliği' konulu toplantı yapıldı.

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Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde, İç İşleri Bakanlığının okul servis araçlarının karıştıkları kazaların sıfıra indirilmesi ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yayımladığı genelge doğrultusunda İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında "Okul Servis Taşıtlarının Öğrencileri Güvenliği" konulu toplantı yapıldı.Pazarlar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen Öğrencilerin Taşıma Güvenliği Toplantısına İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Necmi Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canfer Gürbunar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, taşıma yüklenicileri ve taşıma şoförleri katıldı.Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantı da, açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi yaparken, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan tarafından taşıma güvenliği, trafik ve ilk yardım konuları ile ilgili sunum yapıldı.Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okul servislerinin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Toplantıda ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki köyler ve yol güzergahlarının durumu, yol güzergahlarının güvenliği, taşıma araçlarının durumları ve şoförlerin eğitimleri, öğrencilerin araç içerisinde uyması gereken kurallar, okul idareleri tarafından yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.(MB-EFE)