08.02.2017 12:27:11

Öğrencilere süt ve kuru üzüm

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine süt ve kuru üzüm dağıtıldığı bildirildi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine süt ve kuru üzüm dağıtıldığı bildirildi.İlçe genelindeki okullarda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen Okul Sütü Proğramı'nın uygulanmasına başlanırken, ayrıca öğrencilere kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla da kuru üzüm dağıtımına başlandı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında Hisarcık ilçe genelindeki ilkokul ve okul öncesi 656 öğrenciye haftada 3 gün sağlıklı ambalajlarda 200 ml, yağlı, sade UHT süt, 746 öğrenciye haftada 2 gün, 25'er gramlık paketlerde çekirdeksiz kuru üzüm dağıtıldığını belirttiler.(MA-EFE)