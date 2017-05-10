10.05.2017 16:17:50

Öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri

Şanlıurfa'da öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri verildi.

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Şanlıurfa'da öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri verildi.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şanlıurfa Atık su Arıtma Tesisi ve Atık su Kollektörlerinin Yenilenmesi ve İnşaatı Projesi kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilk okul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Su Tasarrufu ve Çevre Bilinci" konulu eğitim seminerleri düzenleniyor. 8 -12 Mayıs 2017 tarihleri arasında 4 ilkokul ve 4 ortaokulda düzenlenen seminerlerde su tasarrufu yöntemleri, temel çevre bilinci, geri dönüşüm ve küresel ısınma konuları öğretici videolar eşliğinde öğrencilere anlatılıyor. Benzer eğitim programlarının gelecek eğitim yılı başında başka okullarda da düzenlenmesi planlanıyor.